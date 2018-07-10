Kim der 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

Bodrum Yalıkavak’ta kaldığı otelde şezlonga uzanan Seda Sayan (55) ne kadar formda olduğunu gösterdi.

Seda Sayan'dan bikinili poz

1 / 40 Temmuz 2017’deki bikinili pozuyla Bodrum plajlarına damga vuran 55 yaşındaki Seda Sayan 2018 yazı için de objektif karşısına geçti.

2 / 40 Bodrum Yalıkavak’ta kaldığı otelde şezlonga uzanan Seda Sayan (55) ne kadar formda olduğunu gösterdi. Üç hafta önce omzundan ameliyat olduğu için denize giremeyen Seda Sayan’a arkadaşı Safiye Soyman eşlik ediyor. Seda Sayan kameralara böyle poz verdi. Seda Seyan, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken genç mankenlere taş çıkarttı adeta.

3 / 40 Seda Sayan'ın, geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Seda Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazmıştı. Seda Sayan, sonunda bıçak altına yatmıştı.

4 / 40 İşte Seda Sayan'ın Bodrum tatilinden kareler...

5 / 40

6 / 40 Dünden bugüne Seda Sayan Seda Sayan şarkıcı, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusudur.

7 / 40 Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür. İşte dünden bugüne ünlü sunucu Seda Sayan

8 / 40 Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

9 / 40 esadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister.

10 / 40 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci eşinden evliliğinden ilk kez hamile kalır. 1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeni ile Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur.

11 / 40 Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanışır.

12 / 40 Mahsun'un ellerine ve ayaklarına bayılan Seda Sayan 3 yıl süren birlikteliklerinde imam nikahı kıyarlar.Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

13 / 40 Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşları ile Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabası kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister.

14 / 40 Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, Seda Sayan'ın tanışmanın 3. dakikasında Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesinin ardından 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar.Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'sine bağlı Beyören Köyü'nde gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez...

15 / 40 Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla işadamı Tuncay Kıratlı ile evlendi.

16 / 40 Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

17 / 40 Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışıklı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşırlar.

18 / 40 Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür'ün de kardeşi olan Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş ardından bir kaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı.

19 / 40 Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

20 / 40 Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı.

21 / 40 Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikili nişanlılık nikah masasında sonlanmadan ayrıldılar.

22 / 40 Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı.

23 / 40 Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi.

24 / 40 Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır.

25 / 40 Seda Sayan önceki gece ailesi ve Twitter'da tanıştığı sevgilisi Erkan Çelik ile Etiler Fenix'te görüntülendi.

26 / 40 Geleneksel aile yemeklerini yiyen çift, 3 saate yakın mekanda kaldı.

27 / 40 Gündüz Nişantaşı'nda sevgilisi Erkan Çelik ile yüzük bakan Seda Sayan'ın 8. evliliğe doğru adım attığı öğrenildi.

28 / 40 Erkan Çelik ile yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Seda Sayan, çıkışta 8. evliliğini ne zaman yapacağı sorularına Sayan, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

29 / 40 Gaziantep'te terzilik yaparken Seda Sayan'la sosyal medya aracılığıyla tanışan Erkan Çelik ünlü sanatçının menajerliğini yapmaya başlamıştı.

30 / 40 Ünlü sunucu Seda Sayan'ın genç fotoğrafları...

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40