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Kim der 59? Elizabeth Hurley'in pozları olay oldu... Sırrı buymuş |Her gün kaşık kaşık yiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.11.2024 14:36
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Son dönemde oğlunun müstehcen filminde oynamasıyla adından söz ettiren Elizabeth Hurley iddialı pozlarıyla dikkat çekti. 59 yaşındaki Hurley'ın gençlik sırrı da ortaya çıktı. Rafine şeker tüketmeyen oyuncu bakın kaşık kaşık ne yiyor.

Kim der 59? Elizabeth Hurley'in pozları olay oldu... Sırrı buymuş |Her gün kaşık kaşık yiyor

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, son olarak "Strictly Confidential" filminde yer aldı.

59 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyordu.

Ancak güzel isim bu eleştirileri hiç de umursamadı. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden 59 yaşındaki güzel isim fit görünümüyle dikkat çekiyor. Elizabeth Hurley fit görünümünü ise bakın neye borçluymuş...

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59 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor. Diyetisyen Cheryl Mussatto; aşırı tuz veya yağ içeren sağlıksız ürünlerin hızlı kilo alımına yol açtığı, bu tür gıdaların uzun süre tok kalmayı destekleyen lifleri içermediği konusunda uyarıyor.

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Elizabet Hurley, canı gerçekten tatlı istediğinde kaşık kaşık fıstık ezmesi tüketiyor. Hurley, ''Bir kaşık alıyorum, sonra bir tane daha ve bir bakmışım kavanoz bitmiş'' diyor.

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Beslenmesinde yüzde 50 oranında lifli gıdalara yer veren Hurley, "Bence kendim için yaptığım en doğru şeylerin başında sebze ve meyve ağırlıklı beslenmem geliyor. Kahvaltıda bir dilim tost yiyorsam, mutlaka bir tane de elma yiyorum'' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley
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