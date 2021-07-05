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  4. Kim der ki 44 yaşında? Demet Şener'den olay yaratan bikinili pozlar

Kim der ki 44 yaşında? Demet Şener'den olay yaratan bikinili pozlar

05.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Demet Şener, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Havuza giderken çektiği ayna pozları ise sosyal medyayı yine yaktı geçti.

Kim der ki 44 yaşında? Demet Şener'den olay yaratan bikinili pozlar

Demet Şener, 1990'lı yılların en popüler mankenlerinden biriydi. Güzelliği, hareketli aşk hayatı ve dobra açıklamalarıyla gündemde her daim kendine yer bulmayı başarıyordu. Oyunculuk dahil pek çok başka projeye de imza atan Demet Şener, büyük aşk yaşadığı basketbolcu İbrahim Kutluay için her şeyi geride bıraktı. İki çocuk sahibi olan çift, ünlüler camiasının örnek ailesi olarak gösteriliyordu. Ama bu evlilik İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ihanet etmesi yüzünden sarsıldı. Hayli çekişmeli ve uzun süren boşanma süreci nedeniyle zor günler geçiren Demet Şener, boşandıktan sonra kısa sürede ayağa kalkmayı başardı. Kendini işlerine ve ailesine veren ünlü isim, aşka da kapılarını kapatmadı ve Cenk Küpeli ile evlendi. Ama bu evliliğin sonu da hüsran oldu ve çift geçtiğimiz ocak ayında boşandı. O günden beri de Demet Şener kendini spora ve yeni projelerine verdi.

Olay yaratan pozlar

Demet Şener

Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyi hiç ihmal etmeyen Demet Şener, Instagram'daki iddialı paylaşımlarına bakılırsa, karşılığını fazlasıyla alıyor.

Demet Şener

Demet Şener, 44 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen incecik fiziğiyle dikkat çekiyor.


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Demet Şener Instagram
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