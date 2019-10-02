İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "sorumluluk bende" açıklamasını, "Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil." diye değerlendirdi.

Gardner, Suudi Arabistan'ın cinayetin aydınlatılması için bir adım atmadığını belirterek, "Bu korkunç cinayet üzerinden tam bir sene geçti. Ona rağmen herhangi anlamlı bir soruşturma, kovuşturma olmadı. Tam bir cezasızlık vakası oldu. Cemal Kaşıkçı için adalet talebimizi bir kez daha dillendirmek için buradayız. Cemal’in arkadaşları ve nişanlısının yanındayız Uluslararası Af Örgütü Küresel Hareketi olarak. Onlarla bir dayanışma göstererek adalet talebimizi bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

- "BM’ye bağlı uluslararası bir soruşturma gerekiyor adalet için"

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı raporu hakkında da konuşan Gardner, "BM görevini çok iyi yaparak çok iyi bir rapor hazırladı. Rapor zaten çok açık bir şekilde ifade etti; Suudi Arabistan bu cinayetten sorumludur. Fakat sorumlular adalet önüne getirilmedi. Sadece Türkiye’de devam eden soruşturma adalet getiremez. Sadece BM’nin özel raportörün raporu adalet getiremez. Adalet için BM’ye bağlı uluslararası bir soruşturma gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Prens Muhammed bin Selman’ın "sorumluluk bende" açıklamasını da yorumlayan Gardner, "Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil." şeklinde konuştu.

