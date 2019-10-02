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"Kim emir verdi, nasıl planlandı, cenazesi nerede?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner: - "(Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ‘sorumluluk bende’ açıklaması) Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil" - "Suudi Arabistan bu cinayetten sorumludur. Fakat sorumlular adalet önüne getirilmedi. Sadece Türkiye’de devam eden soruşturma adalet getiremez. Sadece BM’nin özel raportörün raporu adalet getiremez. Adalet için BM’ye bağlı uluslararası bir soruşturma gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "sorumluluk bende" açıklamasını, "Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil." diye değerlendirdi.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anma etkinliği düzenliyor.

- "Tam bir cezasızlık vakası oldu"

Etkinliğin düzenleyicileri arasında yer alan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hiçbir ilerleme kaydetmediğini söyledi.

Gardner, Suudi Arabistan'ın cinayetin aydınlatılması için bir adım atmadığını belirterek, "Bu korkunç cinayet üzerinden tam bir sene geçti. Ona rağmen herhangi anlamlı bir soruşturma, kovuşturma olmadı. Tam bir cezasızlık vakası oldu. Cemal Kaşıkçı için adalet talebimizi bir kez daha dillendirmek için buradayız. Cemal’in arkadaşları ve nişanlısının yanındayız Uluslararası Af Örgütü Küresel Hareketi olarak. Onlarla bir dayanışma göstererek adalet talebimizi bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

- "BM’ye bağlı uluslararası bir soruşturma gerekiyor adalet için"

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı raporu hakkında da konuşan Gardner, "BM görevini çok iyi yaparak çok iyi bir rapor hazırladı. Rapor zaten çok açık bir şekilde ifade etti; Suudi Arabistan bu cinayetten sorumludur. Fakat sorumlular adalet önüne getirilmedi. Sadece Türkiye’de devam eden soruşturma adalet getiremez. Sadece BM’nin özel raportörün raporu adalet getiremez. Adalet için BM’ye bağlı uluslararası bir soruşturma gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Prens Muhammed bin Selman’ın "sorumluluk bende" açıklamasını da yorumlayan Gardner, "Bu yeni bir haber değil. Onun sorumlu olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Kim emir verdi? Nasıl planlandı? Cenazesi nerede? gibi hiçbir cevap yokken bu itiraf anlamlı bir itiraf değil." şeklinde konuştu.

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Cemal Kaşıkçı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Yöneticisi

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