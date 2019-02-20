HABER

"Kim FETÖ'cü ise Allah bin belasını versin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Serkan Coşkun, suçsuz olduğunu savundu - Serkan Coşkun: - "Kim FETÖ'cü ise kim hainse kim bu vatana ihanet ettiyse Allah bin belasını versin"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Serkan Coşkun, 15 Temmuz öncesi sanık eski üsteğmen Sezgin Güney'in evinde bir araya gelerek, darbeye ilişkin toplantı yaptıkları iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminden daha önceden haberdar olmadığını, bu sebeple mesai bitiminden sonra kışladan ayrıldığını aktaran Coşkun, akşam saatlerinde terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine, kışlaya döndükten sonra da darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadığını savundu.

ÖKK yerleşkesinde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından da birliğe kimsenin alınmaması yönünde talimatın personele bildirildiğini dile getiren Coşkun, sabah saatlerine kadar bu düşünceyle kışlada beklediğini söyledi.

ÖKK'ye dışarıdan girmeye çalışan darbe karşıtı askerlere helikopterle atış yapılmasının söz konusu olmadığını, helikopterin kışla içindeki personeli hedef aldığını iddia eden Coşkun, sabah saatlerinde yaşanan çatışmaya ilişkin savunmasında, "Ben çatışmaya girmedim, uyarı amaçlı havaya ateş açtım." açıklamasını yaptı.

Yaşanan çatışmaya dair hazırlanan bilirkişi raporunda kendisinin olduğu belirtilen şahsın, net olarak görülmediğini ve raporda belirtilen saatte o bölgede olmadığını ileri süren Coşkun, 15 Temmuz gazisi Astsubay İsmail Oğuz'un yaralanmasından da sorumlu olmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu ve FETÖ üyesi olmadığını savunan Coşkun, "Kim FETÖ'cü ise kim hainse kim bu vatana ihanet ettiyse Allah bin belasını versin." diyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanıklardan eski teğmen Osman Çolak da üzerine atılı suçları işlemediğini öne sürerek beraatini istedi.

Davaya yarın devam edilecek.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısıMeteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı
Leman Sam'ın konserinde sahneye fırlayan köpeği zehirledilerLeman Sam'ın konserinde sahneye fırlayan köpeği zehirlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ ÖKK Özel Kuvvetler Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.