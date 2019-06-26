"Kim Geldi?" oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Frankfurt'un Türkiye ve Almanya'da yaşayan tiyatrocuları bir araya getiren oyunu "Kim Geldi?"nin galası gerçekleştirildi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt, Ayla Algan 'ın süpervizörlüğünde hazırlanan oyunu "Kim Geldi?" Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, "Kim Geldi?"nin izleyiciyi günlük hayatın telaşından, stresinden, hengamesinden bir müddet uzaklaştırıp keyifli dakikalar yaşatan bir oyun olduğunu söyledi.

Yıldız, absürt bir komedinin izleyiciyi beklediğine dikkati çekerek, "Kimin geldiğinin bir önemi yok, önemli olan keyifler yerine gelsin. Süpervizörüm Ayla Algan'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız ayrıca, bir sonraki oyununun da psikolojik dram olacağını kaydetti.

- "Avrupa’nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, 1 Şubat’ta Almanya'da oyunun prömiyerini yaptıklarını belirterek, “Almanlar oyunu çok sevdi. Sadece Almanlar değil Almanya'da yaşayan Avrupalılar, Afrikalılar ve Asyalılar izledi. Amacımız Türk yazarların oyunlarını Almanca üst yazıyla uluslararası arenada göstermek. Frankfurt’un Türkçe konuşan tiyatrosuyduk artık Avrupa’nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık.” şeklinde konuştu.