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"Kim Geldi?" oyununun galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt'un Ayla Algan 'ın süpervizörlüğünde hazırlanan yeni oyunu "Kim Geldi?" Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Frankfurt'un Türkiye ve Almanya'da yaşayan tiyatrocuları bir araya getiren oyunu "Kim Geldi?"nin galası gerçekleştirildi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt, Ayla Algan 'ın süpervizörlüğünde hazırlanan oyunu "Kim Geldi?" Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, "Kim Geldi?"nin izleyiciyi günlük hayatın telaşından, stresinden, hengamesinden bir müddet uzaklaştırıp keyifli dakikalar yaşatan bir oyun olduğunu söyledi.

Yıldız, absürt bir komedinin izleyiciyi beklediğine dikkati çekerek, "Kimin geldiğinin bir önemi yok, önemli olan keyifler yerine gelsin. Süpervizörüm Ayla Algan'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız ayrıca, bir sonraki oyununun da psikolojik dram olacağını kaydetti.

- "Avrupa’nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, 1 Şubat’ta Almanya'da oyunun prömiyerini yaptıklarını belirterek, “Almanlar oyunu çok sevdi. Sadece Almanlar değil Almanya'da yaşayan Avrupalılar, Afrikalılar ve Asyalılar izledi. Amacımız Türk yazarların oyunlarını Almanca üst yazıyla uluslararası arenada göstermek. Frankfurt’un Türkçe konuşan tiyatrosuyduk artık Avrupa’nın Türkçe konuşan tiyatrosu olmaya başladık.” şeklinde konuştu.

Kellecioğlu, bu oyunla Türk kültürünü Avrupa’nın birçok şehrine götürebildiklerine işaret ederek, sanatın evrenselliğiyle Türk yazarların oyunlarının uluslararası alanda buluştuğunu dile getirdi.

Oyuncuların bir kısmının Türkiye, bir kısmının Almanya'dan olduğunu ifade eden Kellecioğlu, "İki ülkedeki oyuncuları harmanlamak istedik. Türkiye'den gelen tecrübeli oyuncuların oradaki oyuncularla tanışıp tecrübe alışverişinde bulunacaklarını düşünüyoruz. Buradaki güzellikleri oraya taşıma anlamında 'Tiyatro Frankfurt' bir köprü vazifesi görüyor."

Müziklerinde Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımında Samet Akkoyunlu imzası bulunan "Kim Geldi?"de ayrıca Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Özkurt Spickermann ve İpek Erdem rol alıyor.

Almanca çevirisini Nezaket Ekşi'nin gerçekleştirdiği oyunun ses-ışık operasyonunu Hüseyin Özcan ve Egemen Demir, reji asistanlığını Erkan Horzum yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Kim Geldi?" Tiyatro Frankfurt

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