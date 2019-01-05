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Kim İnanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sesi ve başarılı şarkılarıyla genç yaşında başarı ve ödüle doymayan Aleyna Tilki'nin, annesi Havva Öztel'i görenler şaşırıyor.

Adeta kızıyla yarışıyor!

Aleyna Tilki'nin annesi görenleri şaşırtıyor

Aleyna Tilki'nin, en büyük destekçisi olan ve yanından ayrılmayan Havva Öztel, eşiyle boşandıktan sonra sanki daha da gençleşti. İki kız annesi olan Öztel, genç görüntüsüyle kızlarıyla yarışıyor.

SANKİ ANNESİ DEĞİL ABLASI!

SANKİ ANNESİ DEĞİL ABLASI!
Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?
Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu.

KIZ YURDU KURDU

KIZ YURDU KURDU
Kızı şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu.
Havva Öztel, şu anda kurucusu olduğu Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nu işletiyor.
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