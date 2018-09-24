Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

İşte dünyanın 'en çekici' büyükannesi ilan edilen zaklina Berrido Pisano...

İngiltere merkezli The Sun gazetesi, 47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadını dünyanın en çekici büyükannesi ilan etti.

Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 410 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

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The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı.