HABER

Kim inanır büyükanne olduğuna! O dünyanın en seksisi!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

Zaklina Berrido Pisano isimli Sırp kadın dünyanın gündemine oturdu. 400 binin üzerinde takipçisi bulunan Zaklina'yı bu denli tanınır yapansa oldukça çekici bir büyükanne oluşu.

İşte dünyanın 'en çekici' büyükannesi ilan edilen zaklina Berrido Pisano...

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

1 / 57

İngiltere merkezli The Sun gazetesi, 47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadını dünyanın en çekici büyükannesi ilan etti.
2 / 57

Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 410 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.
3 / 57

The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı.
4 / 57

Paylaşımlarıyla sadece yaşıtlarını değil, genç kızları da kıskandıran Zaklina'nın Instagram paylaşımları...
5 / 57

6 / 57

7 / 57

8 / 57

9 / 57

10 / 57

11 / 57

12 / 57

13 / 57

14 / 57

15 / 57

16 / 57

17 / 57

18 / 57

19 / 57

20 / 57

21 / 57

22 / 57

23 / 57

24 / 57

25 / 57

26 / 57

27 / 57

28 / 57

29 / 57

30 / 57

31 / 57

32 / 57

33 / 57

34 / 57

35 / 57

36 / 57

37 / 57

38 / 57

39 / 57

40 / 57

41 / 57

42 / 57

43 / 57

44 / 57

45 / 57

46 / 57

47 / 57

48 / 57

49 / 57

50 / 57

51 / 57

52 / 57

53 / 57

54 / 57

55 / 57

56 / 57

57 / 57

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Zaklina Berrido Pisano

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çift başlı yılan koruma altına alındı

Çift başlı yılan koruma altına alındı

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'den aldı! Dudak uçuklatan rakam

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

WSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdi

WSJ'ye konuşan Türk yetkili tutuklu rahip için tarih verdi

Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.