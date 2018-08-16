HABER

Kim Jong-nam suikasti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Malezya'da mahkeme suikastle suçlanan Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un savunmalarını istedi

Malezya'da mahkeme, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam cinayeti ile suçlanan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un savunmaları istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, bugün Malezya'nın Shah Alam kentinde gerçekleşen duruşmada mahkeme, incelenen delillerin Ayşe ve Vietnamlı Doan'ın suikasti gerçekleştirdiğine işaret ettiği belirtilerek, savunmalarını hazırlamaları istendi.

Hakim Azmi Ariffin, iki kadının suçu işlediğine dair kuvvetli kanıtların olduğunu kaydetti.

Mahkeme sanıkların savunmalarının dinleneceği duruşmayı iki ay sonrasına ertelerken, duruşmanın net tarihi henüz duyurulmadı.

Daha önce, yargılanan iki kadının, yeterli kanıtlar olmadığı için beraat edebilecekleri gündeme gelmişti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Siti Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin bir numaralı şüphelileri Ayşe ve Huong idam cezasıyla yargılanıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı
Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya suikast Kim Jong-nam cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.