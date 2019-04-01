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Kim Jong-nam’ın cinayet zanlısı ölüm cezasından kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ı öldürmekle suçlanan Doan Thi Huong, hakkındaki cinayet davası mahkeme tarafından düşürülünce ölüm cezasından kurtuldu.Malezya mahkemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ı öldürmekle suçlanan Doan Thi Huong hakkındaki cinayet davasını düşürdü.

Kim Jong-nam’ın cinayet zanlısı ölüm cezasından kurtuldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ı öldürmekle suçlanan Doan Thi Huong, hakkındaki cinayet davası mahkeme tarafından düşürülünce ölüm cezasından kurtuldu.
Malezya mahkemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ı öldürmekle suçlanan Doan Thi Huong hakkındaki cinayet davasını düşürdü. Mahkeme Huong’u, Şubat 2017’de tutuklanmasından başlayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Huong cinayetten suçlu bulunursa ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
Huong’un avukatı Hisyam Teh Poh Teik, müvekkilinin Malezya yasalarına göre Mayıs ayına kadar serbest kalabileceğini söyledi. Teik, başkent Kuala Lumpur şehrinin dışında bulunan Shah Alam mahkemesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Mayıs ayının ilk haftasında eve gidecek" dedi. Huong’un üvey annesi Nyugen, karardan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Hükümetten, avukatlardan ve toplumdan gelen her türlü destek için çok müteşekkiriz” dedi.

Kim Jong-nam’ın öldürülmesi
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017’de Kuala Lumpur’daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.
Havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı. Aisyah, savunmasında kamera şakası karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını söylemişti. Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini belirtmişti.
Ekim 2017’de başlayan yargılamada mahkeme, geçen Ağustos’ta sanıkların iyi planlanmış bir komplonun parçaları olduğu, olaya karışan başka şüphelilerin de bulunduğu ancak bu kişilerin kaçtığını bildirmişti.
Mahkeme, idam cezasıyla karşı karşıya olan 3 kişinin Mart ayında yargılandığı davada 26 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah’ın tahliyesi yönünde karar vermişti.

Kim Jong-nam’ın cinayet zanlısı ölüm cezasından kurtuldu

Kim Jong-nam’ın cinayet zanlısı ölüm cezasından kurtuldu

Kim Jong-nam’ın cinayet zanlısı ölüm cezasından kurtuldu

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