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Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, koronavirüse karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği iddia edildi.

Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

Öldüğü söylentileri yayılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un koronavirüse karşı önlem alma kapsamında ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanları vurma emri verdiği iddia edildi. Geçtiğimiz aya kadar koronavirüs vakası bulunmadığını belirten Kuzey Kore, Güney Kore’den gelen bir kişide virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

'GERÇEK MERMİ DAĞITILDI'

Radio Free Asia’nın (RFA) aktardığına göre Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emretti. Ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği belirtildi. RFA’daki haberde, “Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı” denildi. Öte yandan, Kuzey Kore polisinin halka ‘düşmanın’ virüsle sınırlarına ‘sızmaya’ çalıştığını söylediği ifade edildi. Yakın zamanda yaşanan gıda kıtlığı ve son sel felaketlerinden kaynaklanan yıkıma rağmen Kuzey Kore, dış yardımı reddediyor.

Kaynak: DHA


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