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  4. Kim Jong Un: ‘Dünya Yakında Yeni Stratejik Silahla Tanışacak'

Kim Jong Un: ‘Dünya Yakında Yeni Stratejik Silahla Tanışacak'

01.01.2020 01:31 | Son Güncelleme

ABD ile görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına bir süredir tepki gösteren Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un Washington’a meydan okudu. Ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini söyleyen Kim Jong Un yakın gelecekte yeni bir stratejik silah tanıtacaklarını ileri sürdü

Kim Jong Un: ‘Dünya Yakında Yeni Stratejik Silahla Tanışacak'

ABD ile nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına bir süredir tepki gösteren Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un Washington’a meydan okudu. Ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini söyleyen Kim Jong Un yakın gelecekte yeni bir stratejik silah tanıtacaklarını ileri sürdü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İşçi Partisi’nin yıllık toplantısında konuştu. Kuzey Kore devlet haber ajansının ve Güney Kore basının konuşmasından aktardığı bilgilere göre, Kim Jong Un ABD’yi nükleer müzakerelerde mafya gibi taleplerde bulunmakla suçladı. Bu nedenle müzakerelerden sonuç alınamadığını savundu.

Kim Jong Un, “ABD askeri tatbikat yapmayı sürdürürken, gelişmiş füze denemesinin askıya alınmasını öngören moratoryumun (ICBM) Kuzey Kore için artık bağlayıcı olmayacağını” ileri sürdü.

“ABD düşmanca politikasına son verene kadar gerekli stratejik silahları geliştirmeyi sürdüreceklerini, ABD bu politikayı devam ettirdiği sürece Kore Yarımadası’nın hiçbir zaman nükleer silahlardan arındırılamayacağını” söyledi. Kim Jong Un, yakın gelecekte dünyanın “yeni bir stratejik silahla” tanışacağını savundu.

Kuzey Kore Lideri, ülkesinin “nükleer caydırıcılık kapasitesinin derinliğinin, ABD’nin tavrına bağlı olacağı” mesajını vererek, diyalog için açık kapı da bıraktı. Ancak Amerika’nın diyalogdan faydalanmasına izin vermeyeceklerini ve harekete geçeceklerini de ifade etti.

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