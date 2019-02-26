Kim Jong Un Hanoi'ye vardı

Trump, Kim Jong Un'dan nükleer silahsızlanma konusunda "bilgece" karar vermesini beklediğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacak olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye vardı. Vietnam’a trenle giden Kim Dong Dang sınır kapısında törenle karşılandı ve yolculuğuna karayolundan devam etti. Kim’in tren yolculuğu 60 saatten fazla sürdü.

Kim Jong Un 1964 yılından bu yana ülkesi gibi komünistlerin tek parti rejimiyle yönetilen Vietnam’ı ziyaret eden ilk Kuzey Kore Devlet Başkanı oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump Hanoi’ye hareketinden önce yaptığı Twitter paylaşımında "çok verimli bir zirve beklediğini” duyurdu. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındıktan sonra kısa zamanda ekonomik güç haline geleceğini yazan Trump, nükleer silahlar kaldırılmadığı takdirde ise her şeyin eskisi gibi kalacağını belirtti. Trump, Kim Jong Un'un "bilgece karar alacağına güvendiğini” de yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "somut, kalıcı, barışçı, noksansız ve denetlenebilir nükleer silahsızlanma önlemleri üzerinde anlaşmaya varılması” umudunda olduğunu söyledi.