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Kim Jong-un öldü mü? Japon basınından yeni iddia: Bitkisel hayatta

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti.

Kim Jong-un öldü mü? Japon basınından yeni iddia: Bitkisel hayatta

Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.

Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.

KİM JONG-UN BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

ÖLÜRSE YENİ LİDER KİM OLACAK?

36 yaşındaki Kim Jong-un, babasının 2011’de kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle yönetime geçmişti. Bu sebeple Kim Jong Un hayatını kaybederse yerine kimin geçebileceği soruları da gündeme geldi.

Kuzey Kore liderinin çocuğu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok. Ancak 2009 yılında evlenen Kim Jong-Un ve Ri Sol Ju çiftinin üç çocuğu olduğuna inanılıyor. CNN International'da yer alan habere göre, çiftin 2010 yılında doğmuş bir oğlu ve 2013 yılında dünyaya gelmiş bir kızı var.

Yetkililer, Kim'in çocukları olması durumunda ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar kız kardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralabileceğini ifade ediyor.

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