Kim Jong-un Rusya’dan beklenenden 7 saat erken ayrıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’dan planlanandan 7 saat erken ayrıldı.

Rusya temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkeden planlanandan erken saatte ayrıldı. Kim’in bugün 2. Dünya Savaşı Pasifik Filosu askerleri Anıtı önündeki çelenk bırakma törenine katıldığı ve Moskova saati ile 15.00’de ayrılması beklenirken henüz belli olmayan sebeplerden dolayı anıttan erken çıkarak saat 08.00’de zırhlı tren ile Vladivostok’tan ayrıldığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’nın Vladivostok kentinde ilk kez ikili bir görüşme için bir araya geldi. 5 beş saat süren yüz yüze görüşmede Kim, Putin ile iki ülke arasında anlaşmalar ve Kore’deki nükleer silahları tartışmıştı. Görüşme esnasında Kim, Putin’i Kuzey Kore’ye davet etmişti.

