Kim Jong-Un şaşkına döndü! Kuzey Koreli esir askerlerin görüntüsü tüm dünyada gündem yarattı... Takas teklifi geldi!

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde Kuzey Koreli askerleri esir almasının yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a esir takası teklifi geldi.

ZELENSKİY: "KUZEY KORELİ YENİ ESİRLER AN MESELESİ"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerinin esir alınacağından şüphe duymadığını belirten Zelensky, “Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı” ifadelerini kullandı.

KİM JONG UN'A TAKAS TEKLİFİ

“Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor” diyen Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır” dedi.

Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelensky, “Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir” açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Esir alınan Kuzey Kore askerlerinin görüntüsünü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

Zelenski, iki askerden daha fazla Kuzey Kore askerinin ele geçirildiğini de vurguladı.

"BİZE EĞİTİME GİTTİĞİMİZ SÖYLENDİ"

Askerlerden biri elleri sargılı bir şekilde yatakta uzanırken; diğeri ise başı sargılı bir şekilde görüntülendi.

Bir asker, Pyongyang yönetimi tarafından savaşa gönderildiklerini bilmediğini söyledi ve "Bize eğitime gittiğimiz söylendi" dedi.

Batı ve Ukraynalı kaynaklara göre, Kuzey Kore Kursk Bölgesi'ne 11 binden fazla asker gönderdi.

Amaç Rus kuvvetlerine destek sağlamaktı.

RUS GÜÇLERİ DONBAS'TA İLERLİYOR

Öte yandan Rus güçlerinin Donbas'taki ilerleyişi ise devam etti.

Savunma Bakanlığı, Donetsk Bölgesi ve Harkov'da ele geçirilen köyler olduğunu aktardı.

Bakanlık, 140 ayrı noktada Ukrayna askeri hedeflerinin vurulduğnu duyurdu.

Kuzey Koreli Esir Askerlerinin Takas Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Takas süreci başarılı olur ve askerler geri döner. Takas süreci başarısız olur ve gerilim artar. Esirler farklı bir ülkeye transfer edilir.

TRUMP VE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Washington'dan Donald Trump ve Rus Lider Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

20 Ocak Başkanlık Yemin Töreni'nin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapacak Mike Waltz, iki liderin telefon görüşmesi yapacağnı açıkladı.

ABC Televizyonuna konuşan Walz, hem Ukrayna hem de Rus tarafının savaşı bitirmek istediğini vurguladı.

Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinin önümüzdeki gün ve haftalarda yapılacağını söyledi ve "Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Walz, savaş sona erse de Ukrayna topraklarından tüm Rus askerlerinin çekilmesinin gerçekçi olmadığnı da vurguladı.