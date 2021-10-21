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  4. Kim Jong-un son denemesi alarma neden olmuştu! Kuzey Kore'den açıklama

Kim Jong-un son denemesi alarma neden olmuştu! Kuzey Kore'den açıklama

21.10.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesinin ABD veya Güney Kore'yi hedef almadığını, yalnızca öz savunma çerçevesindeki hakların kullanıldığını açıkladı.

Kim Jong-un son denemesi alarma neden olmuştu! Kuzey Kore'den açıklama

Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son silah denemesini "denizaltıdan fırlatılan balistik füze" olarak doğrulamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Kuzey Kore'den konuya dair yeni açıklama geldi.

"DENEME ABD YA DA GÜNEY KORE DİKKATE ALINARAK YAPILMADI"

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde Bakanlık Sözcüsünün "ABD'nin egemen bir devletin meşru müdafaa hakkı çerçevesindeki faaliyetlerine anormal tepkiler göstermesi bizi gerçekten endişelendiriyor" dediği aktarıldı. Kuzey Kore'nin caydırıcılığının "belirli bir devleti veya gücü hedef almadığı, ancak savaşın kendisini önlemeye ve egemenlik haklarını savunmaya yönelik olduğunun" kaydedildiği haberde, sözcü denemenin Pyongyang'ın en büyük düşmanları olan ABD ya da Güney Kore'yi dikkate alarak yapılmadığını söyledi. Ayrıca sözcü, "Son denemeyi yaparken ABD'yi ne plana kattık ne de hedefledik. Söz konusu deneme tamamen ülkenin savunması için planlanmış bir çalışma. Bu yüzden ABD'nin füze denemesi konusunda endişelenmesine veya sorun yapmasına gerek yok" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'den fırlatılan balistik füze Japonya açıklarına düştüKuzey Kore'den fırlatılan balistik füze Japonya açıklarına düştü

BM'Yİ ALARMA GEÇİRDİ

Kuzey Kore Salı günü yeni bir silah testi gerçekleştirdiğini açıklamış, Pyongyang yönetimi ise dün son denenen teknolojinin "çok yönlü hareket kabiliyeti de dahil olmak üzere birçok gelişmiş kontrollü güdüm yeteneğine sahip olan denizaltından fırlatılan balistik füze olduğunu" duyurmuştu. Başta ABD olmak üzere Güney Kore ve Japonya'nın da tepkisini çeken gelişmenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı yapmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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