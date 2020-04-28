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Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla günlerdir gündemde. Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Ancak basına sızan son fotoğrafla yer yerinden oynadı.

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

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Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un

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