Kim Jong-un 'tehlikeli kanser' demişti! Kuzey Kore K-Pop izledikleri için en az 7 kişiyi infaz etti

Güney Kore popüler kültür içeriklerinin ülkesindeki "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu düşünen Kim Jong-un’un, ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle, güvenlik yetkililerinin farklı biçimlerde ilgileneceğini söylediği bildirilmiş en ağır cezalar verileceği kaydedilmişti.

Bu kişiler ya ömür boyu ağır işlerde çalıştırılacak ya da işledikleri 'suça' göre infaz edilecekti.

EN AZ 7 KİŞİ İDAM EDİLDİ

New York Times'ın yaptığı habere göre, ülkede K-Pop izledikleri ve dağıtımını yaptıklarını için en az 7 kişi halka açık olarak idam edildi. İddiaya göre bu kişiler son yıldır ülkeye Güney Kore ve diğer ülkelerden müzik, film ve dizileri kaçak yollarla sokuyordu.

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi de geçtiğimiz yıl Kuzey Kore’de, Güney Kore kültür endüstrisi içeriklerini izlerken yakalanan veya elinde bulunduran kişileri çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasayı geçirdiğini bildirmişti.



