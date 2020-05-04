HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Üç haftalık bir aranın ardından hakkında "öldü mü acaba" iddialarının ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un neden gizlendiği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dün kalp ameliyatı geçirdiğine dair kanıt bulunan Kim'in ajandasında ise bambaşka bir plan olduğu öne sürüldü.

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kuzey Kore lideri üç haftalık gizemli kayboluşu ile ilgili flaş bir iddia Avustralya’dan geldi. Avustralya’nın önde gelen televizyon kanallarından Sky News Australia’da çalışan gazeteci James Morrow, Kim’in aslında sağlık sorunları yüzünden değil siyasi hesaplaşma için bir süre boyunca ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Kuzey Kore tarihi ve siyaseti konusunda uzmanlaşan deneyimli gazeteci James Morrow, 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin yakın kurmayları arasında kendisine ihanet hazırlığı içerisinde olanları belirlemek için böyle bir operasyon içerisine girdiğini söyledi.

“TUTUKLAMALAR BAŞLAYACAK”

Morrow, “Kuzey Kore’deki elit tabakanın ölümüne nasıl tepki vereceğini görmek için öldüğüne dair iddiaları yaydı. Biraz geri plana çekilerek kimin yokluğunda öne çıkacağını ve yönetimi devralmak için harekete geçeceğini görmek istedi” ifadesini kullandı.

Ünlü gazeteci, “Şimdi Kim öncekinden de sert ve vahşi davranacak ve ağırlığını ortaya koyacak. Kuzey Kore’de çok yakında tutuklamaların başlayacağından şüpheleniyorum” iddiasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor

En Çok Okunan Haberler

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Koronavirüs kabusu! İran’daki ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.