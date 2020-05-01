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Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu! (Kim Jong Un kimdir?)

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Son iki haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu! (Kim Jong Un kimdir?)

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi.

İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un “aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle” sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

"AŞIRI ALKOL VEYA AŞIRI ÇALIŞMA NEDENİYLE SORUNLAR YAŞADIĞI AÇIKÇA GÖRÜNÜYOR"

Raporda, “Tahminlere göre, Jong-Un’un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor” ifadeleri kullanılırken Jong Un’un dinlenmek için Kuzey Kore’nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

KİM JONG UN'UN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Hatta daha sonra ABD'de yayınlanan New York Post Gazetesi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etmişti.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

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