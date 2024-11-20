Kim Jong-Un yaptığıyla yine tüm dünyada gündem oldu! İşte Kuzey Kore’nin ilginç hamlesi: Korkunç sesler yayınlıyorlar…

Kuzey Kore ve Güney Kore gerilimi tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Kuzey Kore yaptığı son hamlesi ile ülkeye adeta ‘gürültü bombardımanı’ başlattı. Sınır hattındaki tepelere yerleştirilen hoparlörler ve hoparlörlerden çıkan korkunç sesler...

CNN Türk’te yer alan habere göre; Kuzey Kore-Güney Kore sınırı, bölgedeki küçük adacık şehri Ganghwa, bir süredir Kuzey Kore'den yayınlanan ilginç seslerle yaşıyor. Sesler gündüz ve gece, aralıksız devam ediyor. Silah sesleri, çığlıklar, ürkütücü kahkahalar...

GÜRÜLTÜ BOMBARDIMANI

Güney Kore'nin sınır adası Ganghwa, nükleer silahlı Kuzey'in sakinlerini umutsuzluğa sürükleyen yeni kampanyasının bir parçası olarak her gece kan donduran seslere maruz kalıyor. Kuzey Kore'den gelen garip sesler, Güney Koreli ses mühendisleri tarafından da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Ancak seslere dair henüz varabildikleri bir sonuç yok.

GÜNEY KORE: KUZEY KORE, RUSYA'YA İLAVE OBÜS VE ÇOKLU ROKETATAR GÖNDERDİ

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin, ekim sonunda Rus birliklerin yanında Ukrayna'ya karşı savaşmaya başladığını açıkladı.

Kuzey Koreli askerlerin cephede aktif görev almasıyla verecekleri kayıpların artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ölen veya yaralanan Kuzeyli asker sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiği iddia edilen açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı yeniden ziyaret edebileceği belirtildi.

KUZEY KORE VE RUSYA İŞBİRLİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır