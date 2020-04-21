Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası

ABD merkezli haber kanalı CNN, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir operasyon geçirdiği ve durumunun ağır olduğunu duyurdu. CNN, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’ın 36 yaşında olduğu sanılan Kim’in operasyondan sonra ciddi tehlike altında olduğu istihbaratını aldığını aktardı.

Kim’in 15 Nisan’da ülkenin kurucusu da olan dedesi Kim Il Sung’un doğum günü etkinliğine katılmaması üzerine spekülasyonlar başlamıştı.

Güney Kore merkezli Daily NK adlı bir haber portalının Kuzey Kore'den ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim’in geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyon sonrası iyileşme sürecinde olduğu bilgisi yer aldı. Haberde başkent Pyöngyang'dan çok sayıda cerrahın operasyonu Hyangsan kentinde Kim Ailesi'ne ait bir klinikte gerçekleştirdiği belirtildi.

Daily NK sitesinin Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişiler tarafından yönetildiği ve Kuzey Kore kaynaklarıyla irtibat halinde oldukları sanılıyor.

Güney Kore bilgileri teyit etmedi

Güney Kore Devlet Başkanlığı sözcüsü ise Kim'in hastalığına ilişkin haberleri teyit edemeyeceklerini açıkladı. Sözcü, Kim'in hastalığına ilişkin Seul'un elinde bilgi olmadığını söyledi.