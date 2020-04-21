HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası

Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlığının "ciddi tehlike altında" olduğu iddia ediliyor.

Kim Jong Un’un sağlığı "tehlikede" iddiası

ABD merkezli haber kanalı CNN, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bir operasyon geçirdiği ve durumunun ağır olduğunu duyurdu. CNN, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’ın 36 yaşında olduğu sanılan Kim’in operasyondan sonra ciddi tehlike altında olduğu istihbaratını aldığını aktardı.

Kim’in 15 Nisan’da ülkenin kurucusu da olan dedesi Kim Il Sung’un doğum günü etkinliğine katılmaması üzerine spekülasyonlar başlamıştı.

Güney Kore merkezli Daily NK adlı bir haber portalının Kuzey Kore'den ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim’in geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyon sonrası iyileşme sürecinde olduğu bilgisi yer aldı. Haberde başkent Pyöngyang'dan çok sayıda cerrahın operasyonu Hyangsan kentinde Kim Ailesi'ne ait bir klinikte gerçekleştirdiği belirtildi.

Daily NK sitesinin Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişiler tarafından yönetildiği ve Kuzey Kore kaynaklarıyla irtibat halinde oldukları sanılıyor.

Güney Kore bilgileri teyit etmedi

Güney Kore Devlet Başkanlığı sözcüsü ise Kim'in hastalığına ilişkin haberleri teyit edemeyeceklerini açıkladı. Sözcü, Kim'in hastalığına ilişkin Seul'un elinde bilgi olmadığını söyledi.

Kuzey Kore’nin müttefiki Çin Komünist Partisi’nden bir yetkili ise Reuters haber ajansına Kim’in durumunun kritik olduğunu düşünmediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da Kim’in sağlığı ile ilgili haberlerin farkında olduklarını, ancak bu haberlerin kaynaklarını bilmediklerini söylemekle yetindi.

Son olarak 11 Nisan'da göründü

Kim’in sağlığının yoğun sigara tüketimi, obezite ve fazla çalışma nedeniyle Ağustos ayından bu yana kötüleştiği iddia ediliyor.

Kim Jong Un son olarak İşçi Partisi'nin bir oturumuna katılırken 11 Nisan'da kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Üç gün sonra da Kim'in güvenliğini sağladığı sanılan çok sayıda füzenin denemesi yapılmıştı. Füze denemelerine ilişkin devlet medyasının haber aktarılmaması ve Kim'in görüntülerinin yayınlanmaması da sıradışı olarak değerlendiriliyor.

Reuters, AP / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespitKoronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Diğer Haberler
Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit

Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ'den flaş açıklama!

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ'den flaş açıklama!

Salgından kaçan kişi adada mahsur kaldı

Salgından kaçan kişi adada mahsur kaldı

Son dakika: İspanya ve İran'dan koronavirüsle ilgili umutlandıran haberler

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.