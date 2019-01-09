Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı

PEKİN (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan trenin Pekin'den ayrıldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim'i 4 günlük Çin ziyareti çerçevesinde 7 Ocak'ta Pekin'e getiren "yeşil tren" kentten ayrıldı.

Çin Komünist Partisinden, daha önce 10 Ocak'a kadar bu ülkede temaslarda bulunacağı belirtilen Kuzey Kore liderinin resmi temaslarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Kim'in trenle ülkesine dönüş yolunda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Son 10 ayda Çin'i dördüncü kez ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim, Pekin'deki temasları çerçevesinde gün içerisinde geleneksel Çin tıbbı için ilaçlar üreten bir fabrikayı ziyaret etti.

Ziyaretin içeriğine dair Çin basınında bilgi yer almazken, Kim'in 35'inci yaş gününde Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekti.

Kim, 1 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkesinin ilaç endüstrisinin geliştirilmesinden bahsetmişti. Geleneksel Çin tıbbında kullanılan ginsengin önemli bir üreticisi olan Kuzey Kore'nin Çin ile bu alanda iş birliğini geliştirebileceği düşünülüyor.