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Kim Jong Un’un Üvey Ağabeyinin Öldürülmesi Davasında İlk Tahliye

11.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un üvey ağabeyi Kim Jong-Nam'ın 2017'de Malezya’da öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç sanıktan Siti Ayşe’nin hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Kim Jong Un’un Üvey Ağabeyinin Öldürülmesi Davasında İlk Tahliye

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un üvey ağabeyi Kim Jong-Nam'ın 2017'de Malezya’da öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç sanıktan Siti Ayşe’nin hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Endonezya uyruklu Ayşe, tahliye edildi.

Savcılar, Siti Ayşe’ye yönelik suçlamaların geri çekilmesi yönünde talimat aldıklarını açıkladı; ancak neden belirtmedi.

Mahkeme 26 yaşındaki kadının serbest bırakan hükmü açıklarken, idam cezasıyla karşı karşıya olan diğer iki kadın gözyaşlarına boğuldu.

Sanıklar Kim Jong-Nam'ı Kuala Lumpur Havalimanı’nda yasaklı bir kimyasal silah olan sıvı VX maddesiyle zehirlemekle suçlanıyordu.

Siti Ayşe’nin tahliyesi sonrası savunma avukatları, sanıklardan Doan Thi Huong’a karşı da suçlamaların düşürülmesi başvurusunun yapılabilmesi için, duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Duruşmanın Perşembe günü görülmesine karar verildi.

Mahkemede kadınların, havaalanında bilet kontrol işleminden geçmeye hazırlanan Kim Jong Nam’a arkadan hamle yaparken görüntüleri de saldırı anı olarak gösterilmişti.

Doan ile Ayşe, savunmalarında televizyonda yayınlanacak bir ‘kamera şakası' programında yer aldıklarını zannettiklerini, bunun için de ödeme aldıklarını söylemişlerdi.

Avukatlar Kuzey Kore casuslarının, suikastı gerçekleştirebilmek için kadınları piyon olarak kullandıklarını öne sürüyordu.

Uluslararası Polis Gücü Interpol, Malezyalı yetkililerin şüpheli listesinde olan ve cinayetten saatler sonra ülkeyi terk eden 4 Kuzey Koreli için kırmızı bülten çıkarmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra Endonezya Büyükelçiliği’ne ait bir araçla mahkeme binasından ayrılan Siti Ayşe, karardan mutlu olduğunu belirtti. Cezaevinde kendisine iyi davranıldığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyleyen genç kadın, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya teşekkür etti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Siti Ayşe’nin tahliyesinin Endonezya hükümetinin çabalarının bir sonucu olduğunu ve Ayşe’nin evine dönmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Endonezya hükümeti ayrıca, Adalet Bakanı’nın Malezya hükümetine yolladığı mektubu da paylaştı. Endonezya Adalet Bakanı Yasonna H. Laoly mektupta, Siti Ayşe’nin kandırıldığını ve Kuzey Kore tarafından kullanıldığını yazdı.

Kuzey Kore’de ailesinin hanedansı yönetimini eleştiren ve ülkeden kaçarak Macau’da sürgün hayatı yaşayan Kim Jong Nam, Pyongyang’ı rahatsız eden bir isimdi.

Güney Koreli bazı siyasetçiler, üvey kardeşi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un suikast emrini verdiğini öne sürüyordu. Pyongyang ise suçlamaları reddediyor.

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