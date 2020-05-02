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Kim Jong Un'un yeni fotoğrafları yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların artması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un yeni fotoğraflarını yayınladı.

Kim Jong Un'un yeni fotoğrafları yayınlandı

Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların artması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un yeni fotoğrafları yayınlandı. Kuzey Kore haber ajansı KCNA Kim'in Cuma günü Suhon'daki bir gübre fabrikasının açılışını yaptığını duyurdu. Rodong Sinmun gazetesi de Kim Jong Un'un açılış töreninden fotoğraflarına yer verdi. Fotoğraflarda Kim'in yanında üst düzey devlet temsilcilerinin yanı sıra, kız kardeşi ve yakın danışmanı Kim Yo Jong da görülüyor.

KCNA haberinde tören sırasında Devlet Başkanı'nın hurra sesleriyle karşılandığını yazdı. Ajans, fabrikaya yaptığı ziyaret sırasında Kim'in üretim süreciyle ilgili bilgi aldığını ifade etti. Kim'in dedesi Kim Il Sung ve babası Kim Jong Il'in modern bir gübre fabrikası açılmış olduğu haberinden son derece coşku duyacağını söyledi.

Kim Jong Un 11 Nisan tarihindeki Kore İşçi Partisi Politbüro toplantısından bu yana kamuoyunda gözükmemişti. Kuzey Kore'nin kurucusu ve dedesi Kim Il Sung'un doğum günü sebebiyle her yıl 15 Nisan'da düzenlenen anma törenlerine katılmamış olması da sağlık durumu ile kamuoyunda spekülasyonlara yol açmıştı. 15 Nisan ülkenin siyasi yönetim kademesi açısından en önemli günlerin başında geliyor.

Daily NK adlı haber portalı Kim Jong Un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ileri sürmüştü. Haberde "yoğun sigara tüketimi, şişmanlık ve halsizlik" nedeniyle Kim'in ameliyata alındığı belirtilmişti. Kim'in iki haftadır ülkenin doğusundaki tatil kenti Vonsan'da bulunduğu belirtiliyor.

AFP / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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