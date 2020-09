Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini açıkladı

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve ailesini konu alan reality şovunu sona erdirdiğini açıkladı.

Kardashian, Twitter'da yaptığı paylaşımda aile olarak "Keeping Up With The Kardashians" isimli programlarına büyük bir üzüntüyle sona erdirme kararı aldıklarını söyledi.

https://twitter.com/KimKardashian/status/1303448765400055808

14 yıldır devam eden TV programı başta Kim Kardashian olmak üzere aile fertlerine dünya çapıda şöhret getirdi.

Yapımın final sezonu 2021'in başlarında yayımlanacak.

Programa katkısı olan herkese teşekkürlerini ifade eden Kim Kardashian, "Son 14 yılda bizi destekleyen herkese inanılmaz derecede minnettarım" dedi.

Bu program bizi biz yaptı

Programın kariyerlerini çizdiğini ifade eden Kardashian şöyle devam etti: "Bu program bizi biz yaptı. Hayatlarımızı sonsuza dek değiştirmede rol oynayan herkese sonsuza kadar borçlu kalacağım" şeklinde konuştu.

Program 2007 yılında başladığında ailenin çoğu tanınmıyordu. Yalnızca Kim Kardashian, arkadaşı Paris Hilton'un programının bazı bölümlerinde yer almıştı. 2003 yılında ölen baba Robert Kardashian da daha önce OJ Simpson'ı cinayet davasında savunmuştu.