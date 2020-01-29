Kim Kardashian 20 yıl öncesinden paylaştı! Tanımak mümkün değil

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Kim Kardashian takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü.

Ünlü yıldız, 1999'un son gününde, dostlarıyla yılbaşını kutlarken çekildiği bir kareye şu satırları ekledi: Bu geceyi iyi hatırlıyorum. Yeni yıl arifesi 1999-2000 olmak üzere...

BABASI GİBİ AVUKAT OLACAK

Geçtiğimiz yıldan bu yana babası Caitlyn Jenner gibi avukat olmak için uğraşan Kim Kardashian, başka birinin yanında çalışmamak için kendine firma açmasıyla gündeme gelmişti.

Babasının izinden gitmeye karar veren Kardashian, Kaliforniya Eyaleti Barosu’na kayıt olan ve 4 yıl boyunca haftada en az 18 saat çalışması gereken Kardashian, tüm dikkatini derslere ve işine verebilmek için bir karar aldı.

39 yaşındaki televizyon yıldıza Caitlyn Jenner, hukuk firması açacak. Kardashian, böylelikle stajını da kendi kurduğu firmada yapacak.

