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Kim Kardashian'a 1 milyon dolarlık şaşırtan hediye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Kanye West eşi Kim Kardashian'a 39. yaş hediyesiyle gündeme geldi. Ünlü isim Kim için 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Kim Kardashian'a 1 milyon dolarlık şaşırtan hediye!

ABD’li ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, dün 39 yaşına girdi. Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West’in, doğum günü hediyesi olarak, onun adına bir hapishane reform vakfına 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

Hediyesinin haberini dün Instagram’da paylaşan Kardashian, eşinin yaptığı bağıştan dolayı çok mutlu hissettiğini belirtti.

Ailesi ile birlikte doğum günü kutlaması için Ermeni yemekleri yediklerini ve başka detayları sosyal medyadan paylaşan Kardashian, Kanye West’in bağış sertifikasını da takipçilerine gösterdi.

Sertifikada, bağış yapan isimler olarak Kanye West ile birlikte çocukları North (6),Saint (3),Chicago (21 aylık) ve Psalm’ın (5 aylık) da isimlerinin yer aldığı görüldü.

Kim Kardashian, son olarak, 1997'de 16 yaşındayken cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Momolu Stewart'ın salıverilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a başvuruda bulundu.

Daha önce, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian, yasal yolları izleyerek bugüne dek 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

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Kim Kardashian Kanye West

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