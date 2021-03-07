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Kim Kardashian'a boşanma vız gelir! Bikinili pozlar

07.03.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'a boşanma vız gelir! Bikinili pozlar

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hafta sonu paylaşımıyla beğeni topladı. Kim sıklıkla "Ben iyiyim" mesajı veriyor.

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian rap şarkıcısı Kanye West’le ile boşanma aşamasında. Kim Kardashian ve Kanye West'in bir süre önce basına sızdırılan boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koymuştu. Buna göre Kardashian, 2014’te evlendiği rap’çiye şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu göstermişti.

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Boşanma sürecinde West'in kötü durumda olduğu konuşulurken Kim ise iyi halleriyle dikkat çekiyor. Hafta sonu bikinili paylaşımlarıyla "İyi günler" dileyen Kim Kardashian takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Boşanma davasıyla gündemde olan Kim bu süreçte sık sık ailesiyle tatil kaçamakları da yapıyor.


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Kim Kardashian
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