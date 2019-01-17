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Kim Kardashian aldatılan kardeşine sert çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, katıldığı televizyon programında, hamileyken kendisini aldattığı ortaya çıkan Tristan Thompson’la birlikte olmaya devam eden kardeşi Khloe Kardashian'a “aptal” dedi.

Kim Kardashian aldatılan kardeşine sert çıktı

Kim Kardashian (38), kardeşleri Khloe Kardashian (34) ve Kourtney Kardashian’la (39) birlikte katıldığı bir televizyon programında, kız kardeşi Khloe Kardashian’a hakaret etti.

Kim Kardashian, hamileyken kendisini aldattığı ortaya çıkan Tristan Thompson’la birlikte olmaya devam eden kardeşine “Aptal” dedi.

Aynı şekilde aldatılması halinde ilişkiye devam edip etmeyeceği sorulan Kourtney Kardashian da “Sanırım ederdim” yanıtını verdi.

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Kourtney Kardashian, “Bir ailen varsa onun için her şeyi yapabiliyorsun” dedi.

Kim Kardashian ise kardeşi Khloe için Tristan Thompson’dan ayrılmanın çok kolay olduğunu söyleyerek, “Birikte olmaya devam etmek ve tüm halkın seni bir aptal olduğunu düşünmesine neden olmak daha zor” ifadesini kullandı.

Khloe Kardashian, dokuz aylık hamileyken, NBA oyuncusu erkek arkadaşı tarafından ihanete uğradığı görüntüler basına yansımış, ünlü TV yıldızı görüntülerin yayınlanmasından sadece 24 saat sonra doğum yapmıştı.

Kardashian’ın 2016 yılından bu yana birlikte olduğu Thompson'ın, Kardashian Cleveland’deyken New York’a gittiği, burada Instagram modeli Lani Blair ile beş yıldızlı bir otelde kaldığı ortaya çıkmıştı.

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Kim Kardashian Tristan Thompson Khloe Kardashian

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