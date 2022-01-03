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Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı geçti

03.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, avukatlık hayaline bir adım daha yaklaştığını açıkladı. ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran 41 yaşındaki Kardashian, yıllardır ceza yasalarının gözden geçirilmesi için faaliyet yürütüyordu.

Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı geçti

Kim Kardashian, avukatlık hayaline bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyuran 41 yaşındaki Kardashian, yıllardır ceza yasalarının gözden geçirilmesi için faaliyet yürütüyordu.

Avukat olmak istediğini 2019'da duyuran Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Kardashian, hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Üniversite diploması bulunmayan Kardashian'ın avukatlık yapabilmesi için, hukukçuların yanında staj yapılan farklı bir yoldan bu hedefine ulaşmaya çalışması gerekiyor.

Kardashian "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi" dedi ve ekledi:

"Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi.

"İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım."

Kardashian günde 10 saat mesai harcayarak, dört saatlik sanal toplantılarda kendisine yardım eden ve her hafta deneme sınavları hazırlayan kişilere de teşekkür etti.

Sınava dair veriler, girenlerin yalnızca yüzde 20'sinin başarılı olabildiğini gösteriyor.

Kardashian'ın önünde avukat olabilmek için geçmesi gereken bir sınav daha var.

Kim Kardashian'ın ünü, 2007'de Keeping up with the Kardashians dizisinin yayınlanmasıyla birlikte artmıştı.

Babası da avukat olan Kardashian yıllardır ilk defa suç işleyen kişilere uzun cezalar verilmesini eleştiriyor ve ceza hukukunun azınlıkları daha olumsuz etkilediğini söylüyordu.

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