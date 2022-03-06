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Kim Kardashian bekarlığı kutluyor! Deri bikinisiyle...

06.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihayet resmi olarak Kanye West'ten boşanmayı başaran Kim Kardashian adeta bekarlığı kutluyor. Kim Kardashian son olarak deri bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian bekarlığı kutluyor! Deri bikinisiyle...

Kim Kardashian ve Kanye West nihayet boşandı. Geçen yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kim Kardashian ve Kanye West artık resmi olarak bekar. Boşanma sürecinde zaman zaman kavga eden çiftten Kim Kardashian bekar olmayı kutluyor.

Boşanmayı kutlayan Kim Kardashian, Instagram’da çarpıcı pozlarını paylaşarak “Ben hazırım” mesajı verdi. Ünlü yıldızın başında motosiklet kaskı ve altında havlu ile olan fotoğraflarına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

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Deri bikinisini giyen ünlü isim kıvrımlarını sergileyip kutlama yaptı.

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Kim Kardashian
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