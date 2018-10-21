Kim Kardashian: Bir daha hiç seks yapamayacağımı düşündüm

Her hareketi olay! Kim Kardashian yine yaptı yapacağını ve itiraflarıyla gündem oldu.

Richardson dergisine konuşan Kardashian, "O kadar zor hamilelik ve doğum süreci geçirdim ki bir daha hiç sevişemeyeceğimi düşündüm" dedi.

'Cinsel arzumu kaybettim'

1 / 12 Her hareketi ve açıklaması olay olan ve dolgun vücut hatlarıyla uluslararası kamuoyu tarafından bilinen ABD’li yıldız Kim Kardashian açıklamalarda bulundu…

2 / 12 Bir dergi için verdiği röportajda hamileliğin kendisini çok etkilediğini söyleyen Kardashian, “Cinsel arzumu kaybettim. Hamileliğim sırasında 20-30 kilo almıştım ve kendimi hiç seksi bulmuyordum” dedi.

3 / 12 Kardashian çok kötü hissettiğini dile getirirken, “Günün sonunda cinsel ilişki yaşayamayacak duruma geliyorsunuz. Hayatımın sonuna kadar cinsel ilişki yaşayamayacağımı düşündüm” dedi.

4 / 12 Fakat doğumdan 8 ay sonra ideal kilosuna geri döndüğünü söylerken kendisini tekrar seksi hissettiğini de açıkladı.

5 / 12 Kim Kardashian sık sık seks hakkında konuşmaktan rahatsız olduğunu söylese de seks hakkında açıklamayı yapmaktan da hiçbir zaman çekinmiyor.

6 / 12 KKW Beauty adında kurduğu markanın tanıtımları için objektif karşısına geçen Kim Kardashian üstsüz pozlar vermişti.

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