MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian bornozlu pozlarıyla hayranlarını mest etti

Kim Kardashian bornozlu pozlarıyla hayranlarını mest etti

27.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında CNN muhabiri Van Jones ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Kim Kardashian, kendisi markası olan pijama ve bornozla poz verdi.

Kim Kardashian bornozlu pozlarıyla hayranlarını mest etti

Kim Kardashian paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

Pijama ve altına sadece iç çamaşırı giyerek çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Kardashian, ayrıca çekim öncesi saçlarının düzeltildiği ve makyajının yapıldığı anlara ait fotoğraflar da paylaştı.

Kardashian, bu pozlarla çekim öncesi neler olup bittiğine dair takipçilerine bilgi vermiş oldu.

Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiasıKim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

Kim Kardashian, verdiği birbirinden güzel pozlardan sonra tüm takipçileri kısa süre içinde fotoğrafı beğeni yağmuruna tutup Kardashian'a övgüler yağdırdı.

askmis-bosanmaymis-kim-in-umurunda-degil-719514_8967_9_b

Hakkında CNN muhabiri ile aşk yaşadığı iddiaları çıkan Kardashian'a yakın bir kaynak ise, Kardashian'ın yalnız olduğunu ve kesin bir dille ilişki yaşadığını yalanladı.

askmis-bosanmaymis-kim-in-umurunda-degil-719514_5698_10_b

askmis-bosanmaymis-kim-in-umurunda-degil-719514_6810_8_b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı? Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı?
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

ABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

ABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay öncesinden bildi

Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay öncesinden bildi

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.