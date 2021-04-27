Kim Kardashian bornozlu pozlarıyla hayranlarını mest etti

Kim Kardashian paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

Pijama ve altına sadece iç çamaşırı giyerek çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Kardashian, ayrıca çekim öncesi saçlarının düzeltildiği ve makyajının yapıldığı anlara ait fotoğraflar da paylaştı.

Kardashian, bu pozlarla çekim öncesi neler olup bittiğine dair takipçilerine bilgi vermiş oldu.

Kim Kardashian, verdiği birbirinden güzel pozlardan sonra tüm takipçileri kısa süre içinde fotoğrafı beğeni yağmuruna tutup Kardashian'a övgüler yağdırdı.

Hakkında CNN muhabiri ile aşk yaşadığı iddiaları çıkan Kardashian'a yakın bir kaynak ise, Kardashian'ın yalnız olduğunu ve kesin bir dille ilişki yaşadığını yalanladı.



