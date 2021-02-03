Kim Kardashian boşanma partisi için özel ada tutacak

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Bu kez de Kim Kardashian’ın sansasyonel bir boşanma partisi hazırladığı konuşuluyor.
Heat dergisinin haberine göre; Şu sıralar Karayipler’de tatil yapan Kardashian, ailesi ve çocukları için bir kutlama partisi planlıyor.
Dergiye konuşan bir kaynak, "Parti için büyük olasılıkla özel bir adada yer alan lüks bir tatil köyü kiralamayı düşünüyor. Partiye çocuklar da katılacak. Herkes Kim'in kendini şımartıp rahatlamasını istiyor" dedi.
Kısa süre önce Disney ve Hulu ile yeni bir anlaşma imzalayan Kardashian’ın, boşanma partisini yeni reality show programında yayınlayacağı da iddialar arasında.
40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü basına yansımıştı. Hatta Kim’in geçtiğimiz temmuzda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile konuşarak hazırlık yaptığı iddia edilmişti.
Ünlü çiftin boşanma sonrasında mal paylaşımarını nasıl yapacakları ise merak konusu. Çünkü ikilinin kişisel büyük servetleri var. Kanye West, 1 milyar doları aşkın, Kardashian'ın ise yaklaşık 900 milyon dolarlık bir serveti olduğu ifade ediliyor.
Çiftin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Çocukların valeyeti konusunda da fikir ayrılıkları yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.
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