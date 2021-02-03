Kim Kardashian boşanma partisi için özel ada tutacak

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Bu kez de Kim Kardashian’ın sansasyonel bir boşanma partisi hazırladığı konuşuluyor.

Heat dergisinin haberine göre; Şu sıralar Karayipler’de tatil yapan Kardashian, ailesi ve çocukları için bir kutlama partisi planlıyor.

"PARTİDE ÇOCUKLAR DA OLACAK"

Dergiye konuşan bir kaynak, "Parti için büyük olasılıkla özel bir adada yer alan lüks bir tatil köyü kiralamayı düşünüyor. Partiye çocuklar da katılacak. Herkes Kim'in kendini şımartıp rahatlamasını istiyor" dedi.

'TV'DE YAYINLANACAK' İDDİASI

Kısa süre önce Disney ve Hulu ile yeni bir anlaşma imzalayan Kardashian’ın, boşanma partisini yeni reality show programında yayınlayacağı da iddialar arasında.



ADİL BOŞANMA

40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü basına yansımıştı. Hatta Kim’in geçtiğimiz temmuzda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile konuşarak hazırlık yaptığı iddia edilmişti.