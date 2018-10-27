Kim Kardashian cinsellikten soğumuş

Richardson Magazine’e konuşan 3 çocuk sahibi ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, iki bebeğine hamile kaldığı dönemde cinsellikten soğuduğunu açıkladı.
Kim Kardashian
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Richardson Magazine’e konuşan 3 çocuk sahibi ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, iki bebeğine hamile kaldığı dönemde cinsellikten soğuduğunu açıkladı.
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“O zorlu geçen hamilelik ve doğum sürecinin ardından bir daha sevişemeyeceğimi düşündüm” diyen Kardashian, hamilelik sırasında 30 kilo aldığını ve kendisini hiç seksi bulmadığını ifade etti.
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Bir daha ölene kadar sevişemeyeceğini düşündüğünü belirten Kardashian, “Ama tekrar eski kiloma döndükten sonra kendimi seksi hissetmeye başladım” dedi ve düşünülenin aksine cinsellikle ilgili konuşmaktan çok hoşlanmadığını söyledi.
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