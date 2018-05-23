Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian, o\u011flu Saint (3) ve yeni do\u011fan k\u0131z\u0131 Chicago\u2019nun yeni foto\u011fraf\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131.\n\n37 ya\u015f\u0131ndaki ABD\u2019li y\u0131ld\u0131z, ayn\u0131 foto\u011fraf\u0131 bir ba\u015fka sosyal medya platformunda payla\u015f\u0131rken de \u201cBazen tek ihtiyac\u0131m\u0131z olan sar\u0131lmak\u201d ifadesini kulland\u0131.PARTNERAlk\u0131\u015f \u00e7ok \u00f6d\u00fcl yok!Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar \u00e7\u0131kmad\u0131!Iggy Azalea takip\u00e7ilerini ikiye b\u00f6ld\u00fc
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