MAGAZİN

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian henüz dört aylık olan bebeği Chicago ile üç yaşındaki oğlu Saint’in fotoğrafını paylaşarak, “Bazen tek ihtiyacımız olan sarılmak” dedi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian, oğlu Saint (3) ve yeni doğan kızı Chicago’nun yeni fotoğrafını yayımladı.

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37 yaşındaki ABD’li yıldız, aynı fotoğrafı bir başka sosyal medya platformunda paylaşırken de “Bazen tek ihtiyacımız olan sarılmak” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian çocukları

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