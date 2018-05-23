Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian, oğlu Saint (3) ve yeni doğan kızı Chicago’nun yeni fotoğrafını yayımladı.

37 yaşındaki ABD’li yıldız, aynı fotoğrafı bir başka sosyal medya platformunda paylaşırken de “Bazen tek ihtiyacımız olan sarılmak” ifadesini kullandı.

