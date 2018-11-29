Kim Kardashian'dan çıplak poz veren kardeşine misilleme

TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem oldu.

Takipçileri bu pozun ardından "Kourtney'in pozlarını kıskandı" ya da "Sıra Kim'e geldi" yorumlarını yaptı.

Kim Kardashian'ın büyük kardeşi Kourtney geçen hafta bir dergiye verdiği çıplak pozları sosyal medyada da paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Onun ardından Kardashian'ın böyle bir paylaşım yapması çeşitli yorumlara yol açtı.

Birçok kişi Kim Kardashian'ın ablasını kıskandığını ileri sürdü. Son birkaç yıla kadar ailenin göz bebeği olan Kim Kardashian, daha sonra biraz geri plana düşmüş, yerini kardeşleri Kourtney Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner almaya başlamıştı.

O yüzden Kardashian'ın bu paylaşımı birçok kişi tarafından "Kim, daha sahneden çekilmeye niyeti olmadığını gözler önüne seriyor" diye yorumlandı.

Kardashian, geçtiğimiz hafta da sosyal medyada paylaştığı cesur pozları yüzünden kocası Kanye West ile sorun yaşadığını söylemişti.