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Kim Kardashian'dan 'en iyi seks' itirafı! Kanye West duymasın

02.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson ile çok mutlu. Kim Kardashian son olarak sevgilisiyle en iyi seksini yaptığını söyledi. Kim'in yatak odası itirafını duyanlar "Kanye West duymasın" yorumları yaptı.

Kim Kardashian'dan 'en iyi seks' itirafı! Kanye West duymasın

Kim Kardashian yaklaşık altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında itirafıyla gündeme geldi. Kanye West ile ayrılmanın eşiğindeyken Pete Davidson ile sevgili olan Kim o dönem ilişki aramadığını ama ünlü komedyenin penisinin büyük olduğunu duyunca fikrinin değiştiğini söyledi.

Genç komedyenle iyi bir seks hayatının olduğunu itiraf eden Kim Kardashian'in sözleri Kanye West'i kızdırabilir. Kim Kardashian Davidson'la hayatının en iyi seksini yaşadığını itiraf etti.

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Davidson ile cinsel hayatına dair bu yorumu duyanlar "Kanye West duymasın" yorumları yaptı.

Kourtney Kardashian ablasının Pete ile ilişkisi sonrasında daha iyi göründüğünü söyleyerek 'Kim'in daha mutlu olduğunu kesinlikle fark ettim. Bence şimdi çok daha güzel. Teşekkürler. Bu yeni Kim'e çok bağlıyım" dedi.

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Kim Kardashian
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