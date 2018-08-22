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Kim Kardashian'dan g-string şov!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl plajda fotoğraf çektirdiğinde bakımsız bedeni ve selülitleriyle gündem yaratan Kim Kardashian 1 yıl içindeki değişimini Miami'deki fotoğraf çekimleri sırasında gözler önüne serdi.

Değişimiyle büyük beğeni toplayan Kim Kardashian kıyafet seçimiyle de çok konuşuldu.

Kim Kardashian plaja indi

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Miami'de plaja inen Kim Kardashian, iddialı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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37 yaşındaki Kim Kardashian,bu kez beyaz tişortu ve g-string bikinisiyle plajdaydı.
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Yine tüm bakışları üzerine toplamayı başaran Kim Kardashian, karın bölgesinin ve bacaklarının ne kadar kusursuz olduğunu gözler önüne serdi.
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Bazı pozlarında kumda yürüyen Kim Kardashian, bazı pozlarında da musluktan su içmeyi tercih etti.
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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında çekilen fotoğraflarıyla kıyaslandığında bedeni için nasıl çaba harcadığı ortaya çıktı.
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Görünümünü kusursuzlaştırmak için çok para harcayan ve çok çalışan Kim Kardashian, bu kez kendinden emin şekilde objektif karşısındaydı.
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'Eğer mükemmel değilseniz insanlar sadece sizi eleştiriyor ve utanmanıza sebep oluyor. İnsanların kusursuz olduğunu düşünmesi çok sinir bozucu.' diyerek hakkında söylenenleri eleştirdi.
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Kim Kardashian, her şeye rağmen vücudundan gurur duyduğunu açıkladı ve geçen ay 119 kilo olduğunu söyledi.
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kim kardashian plaj Mayo miami

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