Kim Kardashian'dan g-string şov!

Değişimiyle büyük beğeni toplayan Kim Kardashian kıyafet seçimiyle de çok konuşuldu.

Kim Kardashian plaja indi

1 / 21 Miami'de plaja inen Kim Kardashian, iddialı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

2 / 21 37 yaşındaki Kim Kardashian,bu kez beyaz tişortu ve g-string bikinisiyle plajdaydı.

3 / 21 Yine tüm bakışları üzerine toplamayı başaran Kim Kardashian, karın bölgesinin ve bacaklarının ne kadar kusursuz olduğunu gözler önüne serdi.

4 / 21 Bazı pozlarında kumda yürüyen Kim Kardashian, bazı pozlarında da musluktan su içmeyi tercih etti.

5 / 21 Geçtiğimiz yıl Nisan ayında çekilen fotoğraflarıyla kıyaslandığında bedeni için nasıl çaba harcadığı ortaya çıktı.

6 / 21 Görünümünü kusursuzlaştırmak için çok para harcayan ve çok çalışan Kim Kardashian, bu kez kendinden emin şekilde objektif karşısındaydı.

7 / 21 'Eğer mükemmel değilseniz insanlar sadece sizi eleştiriyor ve utanmanıza sebep oluyor. İnsanların kusursuz olduğunu düşünmesi çok sinir bozucu.' diyerek hakkında söylenenleri eleştirdi.

8 / 21 Kim Kardashian, her şeye rağmen vücudundan gurur duyduğunu açıkladı ve geçen ay 119 kilo olduğunu söyledi.

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