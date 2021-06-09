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Kim Kardashian'dan Kanye West'e: Seni ömür boyu seveceğim

09.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West'in doğum gününde sürpriz bir paylaşımda bulundu. West ve üç çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Kardashian, "Doğum günün kutlu olsun. Seni ömür boyu seveceğim" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian'dan Kanye West'e: Seni ömür boyu seveceğim

2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West, 44 yaşına bastı. Kardashian, West'in doğum gününü 227 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kutladı.

"SENİ ÖMÜR BOYU SEVECEĞİM"

Kanye West ve üç çocuğu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan reality show yıldızı, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun. Seni ömür boyu seveceğim!" sözlerini not düştü. Kardashian, bu paylaşımı ile boşanıyor olmalarına rağmen West'e olan aşkının kaybolmadığını gözler önüne serdi.

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE BAĞLI KALDILAR

West'in ile Kim Kardashian'ın boşanma davası sürüyor. Kim Kardashian ve Kanye West, bu süreçte uyumlu olmayı sürdürüyor. Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikili, ayrıca çocuklarının ortak velayeti konusunda da hemfikir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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