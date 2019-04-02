Kim Kardashian'dan kardeşine 'seksi' destek!

Abla-kardeş dayanışması...

Kim Kardashian

38 yaşındaki seksi reality şov yıldızı, kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın açtığı 'Poosh' adlı internet sitesine destek için objektif karşısına geçti.

Derin a kesimli metal rengi mayosuyla seksi poz veren Kim Kardashian yine bütün dikkatleri çekmeyi başardı.

Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'ın ablası...

Kim Kardashian kimdir? Kimberly Noel Kadashian; Ermeni asıllı Amerikalı sosyetik, manken, aktris, stilist, kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok sosyal hayatıyla, Keeping Up with the Kaowa çıkması ile bilinmektedir.

Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür.

Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.

Kimberly Noel Kadashian, 21 Ekim 1980 Los Angeles , California doğumlu ve Ermeni asıllı olmasının yanı sıra İskoçya, Hollanda ve Türkiye kökenli bir ailenin çocuğudur.

Amerikan sosyetesinin ünlilton'un parti arkadaşı olan Kim gazetelerin magazin haberlerinin vazgeçilmezlerindendir.

Basın tarafından sitilist olarak da adlandırılmıştır. Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş porno videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur.