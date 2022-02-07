Kim Kardashian'dan şoke eden iddia! "Kanye West'ten şiddet gördüm"

Geçen yıl şubat ayında boşanacaklarını resmen açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian arasında sular durulmuyor. İlişkilerinden dört çocuğu olan ikilinin arasında yaşanan gerginlik devam ederken, yeni bir iddia ortaya çıktı.

ŞİDDET İDDİASI

Rap şarkıcısı West, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Kim Kardashian’ın, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını gösterdi.

Mesajlara göre Kardashian'ın West'i şiddet göstermekle suçlamasının nedeni, kendisinin en büyük kızları North'un TikTok kullanmasına izin vermesi ve küçük kızları Chicago'nun doğum günü partisine West'in katılmasını yasaklaması. Kardashian, bu iki durumdan dolayı West'in kendisine vurduğunu iddia etti.

KANYE İSYAN ETTİ

44 yaşındaki West ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kardashian'ın mesajları için, “Bu iddialar birini kilit altına alabilir. Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor; ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum" ifadesini kullandı.





