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Kim Kardashian'dan somon spermi itirafı... Her şey genç görünmek için!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.07.2024 14:06
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Kim Kardashian yüzüne ne sürüyor? Realite yıldızı ve Skims'in kurucusu, güzellik deneyleri adına yeni cihaz ve hizmetleri test etmeye yabancı değil ve şimdiye kadarki en sıra dışı tedavilerden birini denedi.

Kim Kardashian'dan somon spermi itirafı... Her şey genç görünmek için!

Realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian genç kalmak için elinden geleni yapıyor.

SKKN kurucusu somon sperminden yapılan yeni bir cilt bakım tedavisini denediğini açıkladı. Kardashian Hulu'da yer alan programın son bölümünde "Yüzüme somon spermi enjekte edilen bir yüz bakımı yaptırdım" dedi.

55 yaşındaki Jennifer Aniston da bu tedaviyi denemiş ve 2023'te Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda deneyimini paylaşmıştı. Her şeyi en az bir kere denemeye istekli olduğunu da söyleyen oyuncu, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını belirtmişti.

retertete

Somon spermi yüz bakımları, Kore'de yıllardır popüler. Kolajen üretimini artırmak, hücre yenilenmesini hızlandırmak ve pigmentasyon sorunlarına yardımcı olmak vaadiyle biliniyor.

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