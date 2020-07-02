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Kim Kardashian'dan sonra Kylie Jenner da paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda korse ile çektiği videosunu yayınlayan Kim Kardashian'dan sonra 22 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner da benzer bir paylaşımda bulundu.

Kim Kardashian'dan sonra Kylie Jenner da paylaştı

Kardashian- Jenner ailesinin en küçük kız kardeşi Kylie Jenner, pembe ve dantelli bir korseyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Jenner'ın kendi kozmetik koleksiyonu tanımını yaptığı çekimin kamera arkasında verdiği pozlar Kim Kardashian'ın geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımlarını akıllara getirdi.

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22 yaşındaki Jenner'ın paylaşımlarına ablası Kim Kardashian da kayıtsız kalmadı. Kardashian, kardeşine "Bu saç rengini seviyorum!" yorumunu yaptı.

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KARDASHIAN DA PAYLAŞMIŞTI

Vücudu kadar giydiği iddialı elbiselerle de adından söz ettiren Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını ortaya çıkaran bir video paylaşmıştı.

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Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini eklemişti.

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Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtmişti.

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