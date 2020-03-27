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  4. Kim Kardashian'dan tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Kim Kardashian'dan tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Dün akşam evine lahmacun siparişi veren Kim Kardashian, takipçilerine lahmacunu 'Ermeni pizzası' diye tanıttı. Kardashian'ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kim Kardashian, eşi ve dört çocuğu ile birlikte, herkes gibi ev karantinasında. Evde sıkıldığını dile getiren Kardashian, geçenlerde evinin sinema salonunda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak ve insanlarla dalga geçer gibi ‘Çocukları nasıl oyalacağım, fikri olan var mı?’ diye sormuştu. Kardashian'ın evinde oyun, spor, sinema salonlarının varken bu paylaşımı yapması takipçilerini kızdırmıştı.

Kardashian dün akşam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eve lahmacun sipariş eden Kardashian, takipçilerine yemeği tanıtırkan ‘Lahmacun, bir Ermeni pizzası’ dedi. Onun bu sözleri ise Türkiye’de tepkilere yol açtı.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian, lahmacun, ermeni pizzası,

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