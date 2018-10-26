Kim Kardashian'dan yatak itirafı

Kim Kardashian cinsel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kardashian, “Seks konusunda göründüğümün aksine çok güvensiz ve utangacım öyle ki zaman zaman sekse veda kararı aşamasına bile geldim” dedi

"Cinsel ilişki konusunda utangacım"

1 / 16 Kim Kardashian ve Kanye West çifti için boşanma iddiaları tekrar gündeme geldi. Son birkaç yıldır yaşadıkları her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi başaran çift geçen haftadan itibaren tekrar alevlenen iddiaları yalanladı.

2 / 16 Kardashian son katıldığı televizyon programında özel hayatını daha korunaklı tutacağını söylese de Richardson Magazine mikrofonlarına cinsel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 / 16 "Aslında göründüğüm ve toplumda yaşadıklarımın aksine seks konusunda çok güvensiz ve utangacım" diyen Kim Kardashian, zaman zaman sekse veda aşamasına geldiğini itiraf etti.

4 / 16 50 kişi önüne çıkıp çekinmeden soyunabileceğini söyleyen tv yıldızı "Ancak yatakta kendime güvenimi kaybediyorum ve inanılmaz utangacım" diye konuştu.

5 / 16 Kim Kardashian doğum sonrası 30 hatta 40 kilo aldığını hatırlatarak "Aslında özel hayatımda çok tutucu bir karakter sahibiyim. Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası seks sorunumun olduğu kanısındayım" dedi.

6 / 16 Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası cinsel ilişki sorunumun olduğu kanısındayım" dedi.

7 / 16 Çiftin üzerindeki kara bulutlar yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen Paris soygunuyla başladı.

8 / 16 Üzerine bir de Kanye West'in yaşadığı psikolojik sorunlar eklenince, ayrılacaklarına dair söylentilerin önüne geçmek imkansızlaştı.

9 / 16 Kim'in Kanye'yi Drake ile aldattiğı iddiaları, şiddetli geçimsizlik ve evlerini ayırdıklarına dair çıkan spekülatif haberler yoğunlaşınca sosyal medya üzerinden yaptıkları aşk dolu paylaşımlar dahi mutluluklarını kanıtlayamadı.

10 / 16 Hatta Kim dördüncü çocuk istediğini bile söyledi ama görünene bakılırsa, ailesini büyütme isteği de büyük çoğunluğu ikna edemedi.

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