Kim Kardashian dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

Gerek kardeşleri gerek kendisi genelde dergilere çıplak pozlar verdiği için, dergide yer alan fotoğraflar sosyal medyada ses getirdi 'Kim'in en kapalı hali' gibi yorumlar yapıldı...

Kim Kardashian

TV şovu yıldızı Kim Kardashian Vogue dergisinin mayıs sayısının kapağında yer aldı.

Çekimler, sosyal medyada ses getirdi zira Kardashian’ı herkes seksapalitesi yüksek pozlarla görmek istiyordu…

Kardashian ise normal hayatında olmadığı kadar kapalı kıyafetlerle çekimde yer aldı.

Pek çok kişi ‘Hayal kırıklığı yaşadım’ derken, bazıları ise ‘Kimin en kapalı hali’ gibi yorumlar yaptı…

Derginin kapağında yer almanın büyük mutluluk olduğunu ve çok uzun süredir bunu hayal ettiğini söyleyen Kim Kardashian “Bu anı çok uzun zamandır hayal ediyorum, çoğu bunun asla gelmeyeceğini söyledi ama Vogue’un kapağında olmak büyük bir onur” dedi.