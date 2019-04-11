MAGAZİN

Kim Kardashian dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kim Kardashian Vogue dergisinin mayıs sayısına kapak oldu.

Gerek kardeşleri gerek kendisi genelde dergilere çıplak pozlar verdiği için, dergide yer alan fotoğraflar sosyal medyada ses getirdi 'Kim'in en kapalı hali' gibi yorumlar yapıldı...

Kim Kardashian

TV şovu yıldızı Kim Kardashian Vogue dergisinin mayıs sayısının kapağında yer aldı.
Çekimler, sosyal medyada ses getirdi zira Kardashian’ı herkes seksapalitesi yüksek pozlarla görmek istiyordu…
Kardashian ise normal hayatında olmadığı kadar kapalı kıyafetlerle çekimde yer aldı.
Pek çok kişi ‘Hayal kırıklığı yaşadım’ derken, bazıları ise ‘Kimin en kapalı hali’ gibi yorumlar yaptı…
Derginin kapağında yer almanın büyük mutluluk olduğunu ve çok uzun süredir bunu hayal ettiğini söyleyen Kim Kardashian “Bu anı çok uzun zamandır hayal ediyorum, çoğu bunun asla gelmeyeceğini söyledi ama Vogue’un kapağında olmak büyük bir onur” dedi.
Çocukken annesinin dergiyi aldığını ve alıp sürekli Vogue okuduğunu söyleyen Kardashian, en sevdiği dergide yer almaktan dolayı heyecanlı olduğunu söylerken, dergi çalışanlarına ve Anna Wintour’a teşekkür etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian vogue

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'a bomba teklif! Hangi yarışmanın jüri başkanı olması istendi?

Hülya Avşar'a bomba teklif!

Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

Müge Boz'un yeni sevgilisi bakın kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.