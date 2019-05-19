Kim Kardashian dördüncü çocuğunun fotoğrafını paylaştı

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West, dördüncü çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdi.

38 yaşındaki Kardashian, sosyal medya paylaşımıyla yeni doğan oğlunun adını açıkladı. Kardashian-West çifti, oğullarına Psalm adını verdi.

Psalm, “ilahi” ya da “kutsal şarkı” anlamına geliyor.

Kardashian, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını da “Dördüncü çocuğumuzla Güzel Anneler Günü. Son derece mutluyuz. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz” mesajıyla birlikte paylaştı.

Kim Kardashian’ın hayranları, ünlü yıldızın taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuğuna verdiği ismi, sosyal medya paylaşımlarındaki şifrelerden çözerek ayı anlamına gelen Bear olarak tahmin etmişti.

Kardashian’ın son attığı tweet’lerinde sık sık ayı emojisi kullanması üzerine, hayranları, tıpkı Cheryl ve Liam Payne’in çocukları gibi Ayı anlamına gelen Bear adını seçtiğini iddia etmişti.

